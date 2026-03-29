Tragedia en el norte del Cauca, un menor de 19 meses murió tras incidente en un río

Miranda - Cauca

Tragedia en el norte del Cauca tras la muerte de un menor de apenas 19 meses de edad. El niño fue encontrado sin signos vitales en un río. Las autoridades investigan el suceso.

El lamentable hecho se registró en el río Güengüe en jurisdicción del municipio de Miranda cuando el pequeño se encontraba en compañía de sus familiares.

Organismos de socorro atendieron la emergencia, realizaron la búsqueda y trasladaron al menor al hospital local.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga expresó condolencias a la familia y pidió a la comunidad reforzar el cuidado permanente de niños.

“Lamentamos el fallecimiento del menor Juan Sebastián Arce, hecho que enluta a toda nuestra comunidad, expresamos nuestro apoyo y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento”, dijo el mandatario.

Además, Zúñiga afirmó que el cuerpo fue entregado a autoridades y trasladado en cadena de custodia.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades y se espera el pronunciamiento oficial de Medicina Legal para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades hicieron un llamado a reforzar la responsabilidad en el cuidado de menores tras el hecho que enluta a la comunidad mirandeña.