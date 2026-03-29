Acuerdos entre manifestantes y autoridades permitieron desbloquear la vía Panamericana en el Cauca

Caldono - Cauca

Comunidades de tres municipios del norte del Cauca levantaron el bloqueo en la vía Panamericana, sector El Pital, luego de alcanzar acuerdos con las autoridades tras más de seis horas de cierre en el tramo entre Popayán y Cali. Anunciaron bloqueos intermitentes.

Pobladores de Caldono, Buenos Aires, y Santander de Quilichao protagonizaron la movilización exigiendo el restablecimiento continuo del servicio de energía eléctrica, tarifas justas, mantenimiento de redes, y el cumplimiento de deudas históricas del Gobierno Nacional en infraestructura vial y acceso a agua potable.

El defensor del Pueblo en Cauca, Daniel Molano confirmó que la vía fue abierta en su totalidad como gesto de buena voluntad. Pero hoy el paso será intermitente, mientras se instala una mesa técnica para avanzar hacia acuerdos definitivos.

“Como institucionalidad seguiremos realizando esfuerzos para lograr lo más pronto posible los acuerdos necesarios para dar termino a la movilización”, dijo Molano.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, agradeció la presencia de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y demás instituciones que facilitaron el diálogo, y reiteró el compromiso de la Gobernación de garantizar los derechos tanto de los manifestantes como de la ciudadanía en general.

“Hemos hecho acompañamiento permanente para lograr el desbloqueo de la vía Panamericana. Esperamos que con la instalación de la mesa técnica poder iniciar la ruta que nos permita lograr soluciones definitivas”, resaltó la funcionaria.

Entre tanto, la Compañía Energética de Occidente, prestadora del servicio en 38 municipios del Cauca manifestó en un comunicado que, para el caso del municipio de Buenos Aires, “las inconsistencias obedecen a sobrecargas por conexiones ilegales y consumos no autorizados que hacen que se consuma más energía de la que la red puede soportar, afectando usuarios con conexión legal”.

También explicó que las condiciones de orden público y dificultades de acceso han dificultado las intervenciones y gestiones técnicas para identificar conexiones irregulares.

La empresa rechazó las vías de hecho sobre la vía Panamericana que afectan la libre movilidad, sin embargo, reiteró la disposición de diálogo con las autoridades y comunidades para normalizar las redes y mejorar el servicio.

Ante la situación, el sector productivo encendió las alarmas por las afectaciones económicas y el impacto negativo de los reiterados bloqueos en el corredor vial internacional en la temporada de mayor arribo de turistas a Popayán por Semana Santa.