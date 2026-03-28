En el Cauca un uniformado de la Policía murió, al parecer, en un caso de fuego amigo

Rosas - Cauca

Una tragedia se registró el Cauca tras confusos hechos donde murió el patrullero de la Policía Nacional Miguel Ángel Gallardo. El suceso respondería a un caso de fuego amigo entre el Ejército y la Fuerza Pública.

La situación tuvo lugar en la vía Panamericana, entre Popayán y El Bordo, en jurisdicción del municipio de Rosas.

De acuerdo con información preliminar, uniformados de la Policía realizaba la persecución de una motocicleta sospechosa. El parrillero de la motocicleta habría disparado, obligando a los uniformados a descender de un automotor que, supuestamente, no estaba identificado como oficial.

Una unidad del Ejército Nacional, que se encontraba desplegada en la zona, al parecer, reaccionó a los disparos abriendo fuego. En medio de la confusión por fuego amigo, el patrullero Miguel Ángel Gallardo recibió un impacto en una extremidad inferior y murió antes de ser trasladado a un centro médico.

El Ejército Nacional explicó en un comunicado que, “según información preliminar, el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad y defensa habría reaccionado ante una presunta amenaza inminente, tras percibir detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados".

También afirmó que al verificar la situación pudieron establecer que el personal involucrado pertenecía a la Policía Nacional, “situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales”.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de acompañamiento a la familia del uniformado.

También aseveró que “este hecho, que hoy es materia de investigación, se presentó en un entorno complejo, donde nuestras unidades enfrentan estructuras criminales altamente violentas y toman decisiones en cuestión de segundos para proteger la vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Policía y Ejército ordenaron comisiones investigativas para esclarecer hechos y determinar responsabilidades en trágico incidente que evidencia, entre otras cosas, la complejidad operacional del Cauca.