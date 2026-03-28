El Ejército Nacional frustró un ataque terrorista en El Plateado, Cauca

El equipo de Detección de Artefactos Explosivos neutralizó los explosivos sin afectaciones para las tropas y los habitantes. Crédito: Ejército Nacional.

El Plateado - Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional informó que ubicaron y desactivaron una motocicleta acondicionada con explosivos en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, Cauca con la que al parecer las disidencias de las Farc pretendían perpetrar un ataque terrorista.

Los hechos se registraron en el sector de La Marranera donde las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido ubicaron la motocicleta cargada con un poderoso material detonante con capacidad destructiva superior a los 200 metros a la redonda.

De acuerdo con el comandante de la Fuerza de Despliegue, coronel Jesús María Garzón, el dispositivo amenazaba directamente a civiles y a la Fuerza Pública.

​“El esfuerzo de inteligencia y operacional de nuestras tropas se logró neutralizar la amenaza de estos narcoterroristas del Estado Mayor Central de las Farc. Al parecer, la carga iba a ser colocada en el casco urbano y tal vez activada al paso de militares y policías y afectando de manera indiscriminada a población civil”, dijo el oficial.

​El hecho fue atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias lideradas por alias “Iván Mordisco”.

El equipo de Detección de Artefactos Explosivos neutralizó los explosivos sin afectaciones para las tropas y los habitantes.

​En medio de los hechos fue capturado alias “Barbas”, señalado segundo cabecilla se la columna móvil Fardey Díaz, explosivista y con mando en la estructura Carlos Pariño de las disidencias de las Farc.