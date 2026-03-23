Contraloría advierte inviabilidad en aplicación del decreto que propone el traslado de pensiones

ECONOMÍA

Para la Contraloría General de la República resulta preocupante que los recursos de ahorro pensional puedan convertirse en gasto corriente.

El ente de control realizó un análisis preliminar del borrador de decreto presentado por el Ministerio del Trabajo, mediante el cual se pretende reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones y concluyó lo siguiente:

Advierte la Contraloría que, para ordenar el traslado de los recursos, el dinero de las cuentas de ahorro individual debe continuar siendo administrado por los fondos, hasta el momento en que se consolide el derecho pensional.

Como no ha entrado en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, se considera que no existiría un mecanismo institucional para recibir los recursos a trasladar de las cuentas de ahorro.

La Contraloría General considera que la implementación del proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo es inviable y advierte que este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado, al sustituir sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal de corto plazo trasladando potencialmente cargas fiscales a las generaciones futuras.