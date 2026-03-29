Años que debe trabajar para llegar a 1.300 semanas cotizadas pensión ¿cambia con reforma pensional?

La pensión de la vejez en Colombia es un beneficio económico que reciben los ciudadanos al alcanzar una edad de jubilación y cierto número de semanas cotizadas en el sistema de seguridad social.

Puede leer: ¿Cuánto debe tener ahorrado en un fondo privado para pensionarse?

De ser así, para acceder a esta, los hombres deben tener 62 años de edad y haber cotizado 1.300 semanas, mientras que las mujeres requieren 57 años de edad y 1.000 semanas cotizadas en el sistema de seguridad social.

En este sentido, el valor de la pensión de vejez en Colombia se determina de acuerdo al tiempo de cotización y al valor de los salarios que se hayan cotizado.

¿Cuántos años son 1.300 semanas cotizadas en pensión?

Según Colpensiones, las 1.300 semanas de cotización en el sistema,equivalen a aproximadamente 25 años.

Para las mujeres, quienes deben responder por 1.000 semanas tras cambios graduales hasta 2036, serán un poco más de 19 años de trabajo (son 990 semanas).

Cambios en la reforma pensional

Desde el 2024, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional que modificó el esquema de jubilaciones en el país.

Tras la firma de la Ley 2381 de 2024, este esquema pasó de ser un conjunto de ahorros administrados por el Estado o por las aseguradoras a discreción a ser un mecanismo complementario entre Colpensiones y los fondos privados.

Este nuevo sistema de Protección Social para la Vejez entró en vigor el primero de julio de 2025.

Es de recordar que , según lo establece la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003 y el Acto Legislativo 01 del 2005, el monto máximo de la pensión para la vejez no puede ser superior al 80% del ingreso base de liquidación (IBL), es decir, el promedio de los salarios sobre los que el trabajador ha cotizado su pensión durante los últimos 10 años.

Ahora, con la llegada de la reforma pensional mediante la Ley 2381 de 2024, ese monto máximo se mantiene. Esto significa que las personas pueden seguir cotización con un límite de aspiración pensional del 80% de su IBL.

Por esta misma línea, es importante señalar que la normativa destaca que el tiempo mínimo necesario poder pensionarse es de 1.300 semanas, con el cual se consigue una pensión 65% en base al IBL. Después de ese monto, cada 50 semanas cotizadas el porcentaje aumenta 1,5%.

Lea aquí: ¿Cuándo una pensión se puede embargar en Colombia 2026? Excepciones legales, límite, deudas y más

Siendo así, para llegar al tope del 80% debe trabajar 1.800 semanas, que equivalen a un poco más de 34 años de trabajo.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2026, el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir de manera gradual. El cambio inicia con 1.250 semanas en 2026 y se reducirá año a año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.