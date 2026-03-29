Problemas de movilidad en la vía Bogotá-Girardot por accidentes de tránsito

Cundinamarca

En la madrugada de este domingo 29 de marzo se presentan complicaciones en la movilidad de la vía Bogotá-Girardot. La concesión Vía Sumapaz, encargada de este corredor, reportó dos siniestros viales.

El primero fue un choque que se registró a las 4:17 de la mañana en el kilómetro 89 en el sector de Subia, por lo que hay paso a un carril en esa zona mientras personal de la Concesión y Policía de Tránsito atienden la situación. También están a la espera de Policía Judicial.

Un atropellamiento se presentó en el kilómetro 1 en la variante de Girardot. Debido esta emergencia hay paso a un carril en ese sector y las autoridades atienden la situación, mientras esperan la llegada de la Policía Judicial.

Más de 650 mil vehículos se movilizarán en Semana Santa

La vía Bogotá-Girardot es una de las más importantes debido al alto flujo vehicular que acoge los fines de semana y en la temporada de vacaciones.

Para esta Semana Santa , se espera que más de 650 mil vehículos se movilicen en este corredor entre el viernes 27 de marzo y el 5 de abril. Es por eso, que para esta temporada se implementará un plan especial de movilidad que incluye:

Monitoreo permanente 24/7 desde el Centro de Control de Operaciones que cuenta con más de 120 cámaras para monitorear la vía.

Más de 200 personas operativas en vía.

en vía. Refuerzo de unidades de atención (grúas, ambulancias, inspección vial) en un 50%.

Coordinación con autoridades locales y nacionales.

Contraflujo para el retorno entre Melgar y Boquerón .

De acuerdo a un estudio de la concesión, entre 2016 y 2025, el corredor ha registrado una reducción del 75% en el índice de siniestralidad . Solo en 2025, la concesión atendió más de 21 mil incidentes en la vía.