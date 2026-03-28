Así les fue a los colombianos en la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña

Se cumplió la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña en la que hubo una fuerte lucha del Red Bull Bora Hansgrohe por recortar la ventaja de Jonas Vingegaard en la clasificación general de la competencia que este sábado tuvo 158.2 kilómetros.

Nairo Quintana fue protagonista en un tramo de la fracción cuando acompañó a su líder de equipo en el Movistar Team, Cian Uijtdebroeks, luego el esfuerzo hizo que se quedara mientras el belga seguía en el grupo del líder Jonas Vingegaard.

En este mismo grupo también estaban los del equipo alemán que trabajaron para Remco Evenepoel, pero sin frutos, pues el danés del Visma Lease a Bike, a pesar de perder pronto a su gran gregario, Sepp Kuss, no perdió la fortaleza, ni la rueda de su rival.

En cabeza de carrera se ubicó el italiano del Lidl trek, Giulio Ciccone que tuvo un bonito duelo con Richard Carapaz a quien terminó dejando en el camino. En el grupo de Jonas, también se ubicó Santiago Buitrago para evitar perder más tiempo.

Ciccone cedió a falta de 10 kilómetros y solo un grupo de siete corredores entre los que estaban Jonas y Remco, tomó la cabeza de la etapa. Buitrago se quedó atrás.

La etapa se definió con un Jonas Vingegaard imbatible. Dejó atrás a sus acompañantes y sin permiso dio dos pedalazos para volver a vencer con una ventaja de 28 segundos sobre Lenny Martínez que llegó segundo. El tercero fue Florian Lipowitz.

¿Cómo será la etapa final de la Vuelta a Cataluña?

La séptima etapa de la Vuelta a Cataluña será para los especialistas en clásicas y podría terminar en llegada masiva. Tiene un recorrido totalmente plano en los primeros 40 kilómetros, pero de ahí en adelante comienzan los ascensos al Alt del Castell de Montjuic que se pasará siete veces.

Sin duda una etapa corta, solo tendrá 95.1 kilómetros, pero muy desgastante después de toda una semana de esfuerzo y alta montaña.