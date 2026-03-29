Hoy es Domingo de RAMOS 2026: Lecturas, mensajes y oración para iniciar la semana en santidad

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, conmemorando la muerte y resurrección de Jesús. Este 2026, se da inicio este 29 de marzo con la congregación de miles de fieles para la bendición de los ramos, rememorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Con la bendición de los ramos, se abre una semana de reflexión y oración. La entrada triunfal de Jesús simbolizó humildad y paz, cumpliendo la profecía de Zacarías. A su entrada a Jerusalén, las personas cortaron ramas y palmas para alfombrar su camino mientras gritaban: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”.

Hoy, los fieles llevan ramos a las iglesias para que sean bendecidos. Con el lema “Cristo camina hoy con el pueblo colombiano”, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) da el inicio formal a la Semana Santa 2026. Según el episcopado, en este año la Iglesia debe ser un faro de unidad, alejándose de discordias y enfocándose en lo pequeño y lo fecundo", como lo describe la guía litúrgica oficial de la CEC para 2026.

A continuación presentamos las lecturas, mensajes y oración, así como el Viacrucis de la Semana Santa 2026 que ha preparado la CEC. Se trata de un acto de piedad, un camino de oración, basado en la meditación de la pasión y muerte de Jesucristo, en su camino al Calvario.

El Camino del Siervo Sufriente

La liturgia de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor presenta una dualidad profunda: el júbilo de la entrada a Jerusalén y la crudeza del relato de la Pasión. Las lecturas oficiales para este domingo son:

Procesión (Evangelio): Marcos 11, 1-10 o Juan 12, 12-16. Se proclama la entrada de Jesús, aclamado por la multitud que alfombra su camino con mantos y ramos.

Primera Lectura (Isaías 50, 4-7): El profeta presenta al “Siervo de Yahvé”, quien no opone resistencia al maltrato porque confía plenamente en el auxilio divino. “No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos”.

Salmo Responsorial (Salmo 21): “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Un grito que resuena en las realidades de dolor de tantas víctimas en nuestro país.

Segunda Lectura (Filipenses 2, 6-11): El himno a la kénosis o despojo de Cristo, quien, siendo Dios, se hizo esclavo por nosotros.

Evangelio de la Pasión (Marcos 14, 1 – 15, 47): El centro de la celebración. Se lee el relato completo de la traición de Judas, la oración en el huerto, el juicio ante Pilato y la crucifixión.

Invocación inicial V/

Por la señal, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre

R/. Amén.

Acto de contrición

Jesús, mi Señor y Redentor, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén.

Monición inicial

Hermanos y hermanas: En este tiempo de gracia nos reunimos como pueblo creyente para contemplar el camino de la cruz. Al iniciar el rezo del Santo Viacrucis, queremos reconocer que Cristo no es ajeno a la historia de nuestro pueblo colombiano: Él camina hoy con nosotros, carga nuestras heridas, escucha el clamor de los pobres, de las víctimas de la violencia, de los desplazados, de quienes sufren la injusticia, la soledad y la desesperanza.

En cada estación veremos reflejados los dolores y las esperanzas de nuestra tierra. Jesús cae con quienes han caído, es consolado por la solidaridad sincera, es ayudado por manos generosas y muere en cada hermano al que se le niega la dignidad; pero también resucita allí donde brotan la reconciliación, la verdad, el perdón y la paz. Pidamos la gracia de recorrer este viacrucis con el corazón abierto, para descubrir que el Señor sigue caminando con el pueblo colombiano y nos invita a ser cireneos, hombres y mujeres valientes, discípulos fieles y constructores de vida nueva.

Oración Inicial

Señor Jesús, nos reunimos como comunidad para caminar contigo por el sendero de la cruz. Queremos descubrir hoy tu rostro en los rostros heridos de nuestro país: en los pobres, en las víctimas de la violencia, en quienes lloran, en quienes resisten y esperan. Danos un corazón sensible y comprometido, para que, acompañándote en tu pasión, aprendamos a servir, a perdonar y a construir la paz. Amén.

Primera estación: Jesús es condenado a muerte

Del Evangelio de San Mateo (27, 24-26)

“Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá ustedes!». Todo el pueblo contestó: «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran”.

Consulte a continuación la reflexión, meditación y oración de cada estación del Viacrucis de la Semana Santa 2026 de la CEC.