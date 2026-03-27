Tunja se prepara para vivir una Semana Santa de fe y tradición

Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, Boyacá, en la procesión de Domingo de Ramos / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La Arquidiócesis de Tunja ya tiene todo listo para recibir a propios y visitantes durante la Semana Mayor, con una programación que busca mantener viva la tradición religiosa y el espíritu de recogimiento en la capital boyacense.

Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, explicó que las celebraciones estarán centradas en la liturgia dentro de los templos, aunque las procesiones seguirán siendo un complemento piadoso que atrae a miles de fieles. “Lo más importante es lo que se celebra al interior del templo: la pasión, muerte y resurrección del Señor”, señaló el arzobispo, quien recordó que la Semana Santa no debe entenderse como un periodo vacacional, sino como un tiempo de unión familiar y reflexión espiritual.

La programación incluye la Misa Crismal, el Domingo de Ramos, la Cena del Señor en Jueves Santo, la conmemoración de la Pasión y Muerte de Cristo el Viernes Santo, y la Vigilia Pascual el sábado en la noche, considerada el evento central de toda la semana. Finalmente, el Domingo de Resurrección se celebrará con la procesión y la solemne Eucaristía en la Catedral San Lorenzo Mártir.

Tunja, reconocida por el decoro de sus celebraciones y la organización de sus procesiones, se prepara así para acoger a miles de creyentes que cada año llegan a la ciudad para vivir una Semana Santa marcada por la fe, la tradición y el respeto a los misterios de la Iglesia.

Los tunjanos vivirán con fervor las procesiones de la Semana Mayor

Las procesiones en la ciudad de Tunja son tradicionales y este año estarán más de 400 personas en las calles de la ciudad / Foto: Caracol Radio. Ampliar Las procesiones en la ciudad de Tunja son tradicionales y este año estarán más de 400 personas en las calles de la ciudad / Foto: Caracol Radio. Cerrar

La capital boyacense se prepara para recibir a miles de fieles y turistas durante la Semana Mayor, con las tradicionales procesiones organizadas por la Sociedad de Nazarenos de Tunja, una de las manifestaciones culturales y religiosas más emblemáticas de la ciudad.

Juan Pablo Hoyos, presidente de la Sociedad, destacó que este año participarán cerca de 400 nazarenos, quienes se encargarán de engalanar los pasos y acompañar los recorridos diarios por el casco histórico.

Las procesiones se extenderán desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, iniciando en la Catedral y pasando por calles como la 18, la 22 y la carrera novena, para luego continuar con recorridos desde otras iglesias tradicionales como San Francisco y Las Nieves.

“La primera procesión es la Virgen de los Dolores este viernes 27 de marzo desde las 6:00 de la tarde, la cual sale de la Catedral Santiago de Tunja, toma la calle 18 hasta la carrera 11. De allí, va hasta la calle 22 y baja a tomar la carrera 11 hasta la calle 20. De la 20 baja a tomar la carrera novena, para luego ingresar a la Catedral”, indicó Hoyos.

El lunes 30 de marzo es desde la Iglesia de San Francisco. Realizará casi el mismo recorrido por la carrera 11. Llega hasta la calle 18 y desde allí hasta la carrera novena. De la carrera novena irán hasta la calle 24, donde unos pasos van a ingresar a la Iglesia de San Francisco y otros continúan su camino para la siguiente procesión, que va a ser el día martes en la Iglesia de Las Nieves.

Las autoridades locales, junto con la Policía Metropolitana y el Ejército, acompañarán cada desfile para garantizar la seguridad de los asistentes. La Sociedad de Nazarenos recomendó a los participantes y visitantes mantener la prudencia durante los recorridos, especialmente por el uso de incensarios encendidos, y vivir estas jornadas en familia como un tiempo de espiritualidad y respeto.

“La Policía Metropolitana de Tunja va a estar con nosotros, acompañándonos en cada momento y en cada paso. Además, estarán brindando seguridad a los visitantes en todos los lugares de la ciudad, así sea en la iglesia orando, por las calles y demás. Pero de todas formas tenemos que tener prevenciones”, agregó el presidente de la Sociedad de Nazarenos.

Tunja reafirma así su lugar como epicentro de fe y tradición en Boyacá, con procesiones que no solo son actos religiosos, sino también un patrimonio cultural que cada año atrae a miles de personas.