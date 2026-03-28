Capturado presunto integrante y explosivista de las disidencias de las Farc en el Cauca

Alias 'Barbas', capturado en el sur de la región caucana.

El Plateado - Cauca

Tropas del Ejército Nacional capturaron en el sur del Cauca a alias ‘Barbas’ presunto integrante de las disidencias de las Farc, con varios años al servicio de la estructura delincuencial y con funciones de explosivista.

De acuerdo con la institución militar el detenido “estaría vinculado, al parecer, en la muerte del soldado profesional Carlos Arbei Asprilla Alomia, cuya muerte ocurrió el pasado 23 de marzo del 2026 en medio de combates en zona rural de El Tambo”.

Alias ‘Barbas’ sería el segundo cabecilla se la columna móvil Fardey Díaz, con mando en la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Número Cuatro, coronel Jesús María Garzón afirmó que, “llevaba más de 20 años en la organización delinquiendo y azotando diferentes puntos del territorio nacional”.

De acuerdo con el oficial, la captura se registró en flagrancia, cuando las tropas ubicaron y desactivaron una motocicleta acondicionada con explosivos con poder destructivo de más de 200 metros, en el corregimiento de El Plateado de Argelia, Cauca.

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El Ejército Nacional señaló que con la captura de alias ‘Barbas’ se disminuye la capacidad destructiva del grupo armado ilegal en el suroccidente del país.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente.