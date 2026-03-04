INS refuerza vigilancia en Colombia por tres casos importados de sarampión

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, confirmó que en Colombia hay actualmente tres casos importados de sarampión, los cuales están siendo manejados con contención epidemiológica y vigilancia por laboratorio.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La funcionaria explicó que, aunque el país mantiene desde 2014 la certificación de eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, la llegada de viajeros provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, México y algunas naciones de Europa obliga a reforzar los controles, especialmente ante la proximidad de eventos masivos y el alto flujo aéreo internacional.

“Estamos enfrentando un brote y un comportamiento de alerta internacional con sarampión y con otros virus de transmisión o de contagio a nivel respiratorio. Entonces a lo largo de la historia los virus han representado grandes riesgos y en este momento nos encontramos con este tema del sarampión y con los casos importados que tiene Colombia, que por fortuna están siendo abordados de la mejor manera, con toda la contención epidemiológica y con toda la vigilancia por laboratorio”, dijo la directora del INS.

Emergencia por fiebre amarilla

En cuanto a la fiebre amarilla, la directora del INS señaló que continúa la emergencia sanitaria, con especial preocupación en el departamento del Tolima, que supera los 25 casos en lo corrido de 2026, particularmente en zonas del sur y oriente del departamento.

“En este momento pues tenemos emergencia sanitaria por fiebre amarilla (…) En este momento el departamento del Tolima, que ha aportado más de 25 casos en lo corrido del año 2026, importante tener presente que continuamos y el llamado contundente es a vacunarse en las zonas de riesgo, especialmente en el foco del sur del Tolima y del oriente del Tolima”, precisó Pava.

La funcionaria insistió en que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y reiteró el llamado a la ciudadanía a cumplir con el esquema del Plan Ampliado de Inmunización, subrayando que “las vacunas salvan vidas” y son un acto de protección individual y colectiva.