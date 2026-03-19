Las personas que viajen al Tolima en Semana Santa deben vacunarse contra la fiebre amarilla

Debido a la cantidad de viajes que se realizarán durante la Semana Santa, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá está haciendo un llamado a las personas que planean desplazarse a municipios del Tolima a vacunarse contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje y completar su esquema de vacunación en los puntos habilitados.

El llamado es especialmente a las personas que viajan a municipios como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación. En lo corrido de 2026 se han confirmado 30 casos de fiebre amarilla y 16 fallecimientos en el país. En Bogotá, se han aplicado más de 52.000 dosis durante las últimas semanas.

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“La principal recomendación es aplicarse la vacuna. No deje todo para última hora, aún está a tiempo de protegerse y proteger a su familia. Una sola dosis brinda protección efectiva contra esta enfermedad transmitida por mosquitos, que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte”, explicó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

¿Quiénes no deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

La vacunación contra la fiebre amarilla está indicada a partir de los 9 meses hasta los 59 años sin antecedente vacunal, a quienes viajen a zonas endémicas o selváticas, con especial atención a los desplazamientos hacia departamentos con circulación del virus.

En personas mayores de 60 años, la vacunación debe realizarse bajo valoración médica previa en su IPS, con consentimiento informado y únicamente cuando exista riesgo de exposición por viaje a zonas endémicas.

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Es importante tener en cuenta que la vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en bebés menores de 6-9 meses, personas con sistemas inmunológicos debilitados (VIH, cáncer, trasplantes) y personas con enfermedades del timo.

El secretario de Salud ha explicado también que se deberá administrar una dosis de refuerzo a personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los municipios mencionados del departamento del Tolima.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta ante la fiebre amarilla?

La Secretaría de Salud de Bogotá hace una serie de recomendaciones, además de la vacunación, con el fin de que las personas adopten medidas de autocuidado durante este periodo festivo:

Mantener una adecuada hidratación, especialmente en climas cálidos.

Evitar la exposición a insectos en sus horas de mayor circulación (en la noche y en la madrugada).

Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas y usar ropa como camisas de manga y pantalones largos para prevenir picaduras de mosquitos.

Usar mosquiteros o toldillos, para evitar que infecten nuevos mosquitos y especialmente en los lugares donde duermen los niños.

Lavar frecuentemente las manos.

Consumir agua potable y alimentos en lugares seguros.

Evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir su reproducción, para esto se debe: tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre y eliminar recipientes que pueden contener aguas estancadas.

“El Distrito recuerda que vacunarse y adoptar medidas de autocuidado permite proteger la salud pública de todas y todos los bogotanos, especialmente en temporadas de alta movilidad como Semana Santa. Las vacunas son gratuitas, seguras y están disponibles para toda la comunidad”, asegura la Secretaría de Salud.