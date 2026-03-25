Alerta sanitaria: aumenta la fiebre amarilla en Colombia y activan plan de vacunación

Mediante un nuevo boletín informativo semanal de salud dirigido a sus afiliados, la EPS Famisanar alertó sobre el aumento de casos de fiebre amarilla en varias regiones del país, en la antesala de la Semana Santa.

De acuerdo con los datos conocidos en las últimas horas, en lo corrido del año se han registrado 30 casos, de los cuales 17 han resultado en fallecimientos.

Allí mismo, Sandra Patricia Zerrate, líder de salud de Famisanar, explica las medidas preventivas y la importancia de vacunarse al menos diez días antes de viajar a zonas de riesgo, así como verificar la necesidad de refuerzos.

En el marco de esta alerta sanitaria, la entidad anunció la activación de un plan intensivo de vacunación en articulación con autoridades territoriales. Al respecto, Ingrid Katherine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima, destacó la llegada de 49 equipos vacunadores a municipios priorizados del departamento, con el fin de fortalecer el cerco epidemiológico ante el incremento de contagios y la movilidad de viajeros.

Por su parte, el espacio incluye información sobre los beneficios del Plan de Atención Complementaria (PAC), el cual ofrece acceso directo a especialidades médicas como ortopedia y medicina interna sin necesidad de consulta previa por medicina general, con el propósito de facilitar una atención oportuna y especializada para las familias.