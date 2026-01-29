El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vacuna contra la fiebre amarilla: ¿en qué casos se necesita refuerzo? INS aclaró las dudas

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, conversó con Dos Puntos, de Caracol Radio, para hablar sobre la fiebre amarilla y la alerta que emitieron las autoridades de la salud para motivar la vacunación contra esa enfermedad, especialmente para las personas que viajan a zonas de alto riesgo.

“Colombia es un país que se encuentra en el trópico y por eso debemos tener una dosis de fiebre amarilla. Desde el 2025, estamos muy atentos de esa emergencia sanitaria que ha cobrado la vida de 73 personas, especialmente de las que no se han vacunado”, afirmó.

Destacó el éxito de la campaña de vacunación en todo el país, pues si no se hubiera realizado la gestión desde el Gobierno central hacia las regiones, “hubieran sido más los muertos”.

“Cuando la persona decide no vacunarse, está poniendo en riesgo su vida”, indicó.

Mencionó que la vacuna contra la fiebre amarilla es segura y “altamente eficaz”, por lo que recordó que se debe aplicar únicamente cuando se va a zonas de riesgo como el oriente y sur del Tolima. “Son los que tienen la mayor cantidad de casos”.

¿ Vacuna contra la fiebre amarilla se aplica solo una vez en la vida?

“Es solo una vez en la vida”. No obstante, resaltó que, si han pasado más de 10 años y la persona debe ir a una región en riesgo por fiebre amarilla, es necesario poner un refuerzo.

