¿Cuándo salen los resultados del ICFES del 15 de marzo 2026? Instituto confirmó fecha de publicación. Getty Images

El pasado domingo 15 de marzo de 2026, en 96 municipios de Colombia, más de 110.000 personas fueron citadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, para presentar las pruebas Saber 11 Calendario B.

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Estos exámenes son fundamentales y obligatorios para obtener el título de bachillerato y acceder a la educación superior.

Además, dentro de los participantes estaban también los estudiantes que presentaron las pruebas de simulacro, conocidas como Pre Saber, y las pruebas para los mayores de 18 años que se encuentran en proceso de validación del bachillerato académico.

¿Cómo fue la aplicación de las pruebas Saber 11 Calendario B?

Todas las pruebas se llevaron a cabo en la misma jornada, divididas en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde, en 265 sitios de aplicación repartidos por todo el país.

Según el ICFES, fueron citados en total:

83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B

25.150 alumnos de noveno y décimo grado para el Pre Saber

3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la validación del bachillerato académico.

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Adicionalmente, la institución reportó la implementación de medidas para más de 1.600 participantes con discapacidad y más de 1.960 personas extranjeras, entre ellos 782 venezolanos.

¿Cuándo salen los resultados de las pruebas Saber 11 Calendario B?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el ICFES, los resultados para cada una de las pruebas en las siguientes fechas:

Resultados individuales Saber 11 en página web: viernes 15 de mayo de 2026.

viernes 15 de mayo de 2026. Resultados individuales validantes y Pre Saber: viernes 22 de mayo de 2026.

Tenga en cuenta que el plazo para realizar solicitudes respecto a los resultados individuales de las pruebas se puede realizar hasta dos meses siguientes a la fecha de publicación de resultados.

¿Cómo ver resultados de las pruebas Saber 11?

Para consultar en línea los resultados de las pruebas Saber 11 y otras pruebas administradas por el ICFES, siga los siguientes pasos: