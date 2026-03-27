Comunidades indígenas del Cauca en alerta por acciones violentas de grupos armados

Retén ilegal en Caloto donde comunidades y Guardia Indígena exigieron la retirada de los actores armados. Crédito: Suministrada.

Cauca

Autoridades indígenas del Cauca activaron alertas en comunidades de Corinto, Miranda, Caloto, Cajibío y Santander de Quilichao ante hostigamientos, retenes ilegales y posibles explosivos por parte de grupos armados ilegales.

Mauricio Capaz, coordinador del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), reportó un hostigamiento a base militar en Corinto que involucró riesgos para civiles, y retenes ilegales en Caloto donde comunidades y Guardia Indígena exigieron la retirada de los actores armados.

“Varias situaciones que generaron que activáramos alertas en torno a nuestras autoridades y comunidades y estamos muy atentos a lo que pueda pasar”, resaltó Capaz.

Además, se conoció la instalación de pancartas de las disidencias de las Farc y posibles explosivos en otros municipios. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni heridos.

Ante la situación, las autoridades ancestrales recomendaron prudencia en los desplazamientos de las comunidades.

Los sucesos violentos obedecerían al aniversario de la muerte de alias ‘Tiro Fijo’, utilizada por las estructuras delincuenciales para sembrar terror.

El CRIC rechazó que la tranquilidad de territorios indígenas se interrumpa por acciones armadas.