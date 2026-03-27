Masacre en Cauca: hallan tres cuerpos calcinados dentro de un vehículo entre Popayán y Cajibío

Popayán, Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó una nueva masacre en el departamento del Cauca, tras el hallazgo de tres cuerpos asesinados y posteriormente calcinados al interior de un vehículo.

El caso se registró en el kilómetro 11 de la vía Jardines de Paz, cerca del sector de La Rejoya, en límites entre Popayán y el municipio de Cajibío, donde fue encontrado el automotor incinerado.

De acuerdo con el reporte del observatorio, dos de las víctimas fueron halladas en el baúl del vehículo y una más en el asiento trasero. Hasta el momento se desconocen sus identidades.

Leonardo González, director de Indepaz, afirmó que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que ya había sido advertida.

“Lastimosamente, lo ocurrido entre Popayán y Cajibío no es un hecho aislado, es la expresión más cruda de una violencia que ya había sido advertida tanto por comunidades como por la Defensoría del Pueblo, en un territorio donde la población vive bajo presión de actores armados”.

Indepaz recordó que en esta zona se encuentran vigentes las alertas tempranas 013/25 y 007/23, emitidas por la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre el riesgo para la población civil, la imposición de normas de gobernanza ilegal, restricciones a la movilidad y la presencia constante de grupos armados ilegales en el territorio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas y dar con los responsables de este macabro hallazgo.

Con este caso, ya son 35 las masacres registradas en el país y la tercera en el departamento del Cauca, que deja al menos 10 personas asesinadas en lo que va de 2026.

En la zona tienen presencia el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”.