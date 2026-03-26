Rechazo en Cauca por nuevo caso de feminicidio

Puracé - Cauca

En el Cauca crece el rechazo y exigen justicia por el reciente feminicidio de la comunera Yamileth Oneida Quilindo, perpetrado en el oriente del departamento. Ya son cuatro los casos de este flagelo registrados en la región.

El suceso violento que segó la vida de la mujer se registró en zona rural del municipio de Puracé enlutando a la comunidad ancestral que exige justicia y esclarecimiento de los hechos.

El alcalde de esta localidad, Jorge Andrade Molano rechazó el suceso y afirmó que se activaron las rutas de atención y se iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables.

El Proceso de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca se sumó a las voves de rechazo de las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena de Puracé y explicó que “el lamentable susceso genera una grave desarmonía en la madre tierra y rompe el tejido social de nuestras comunidades”.

La Gobernación del Cauca calificó el hecho como una grave vulneración que enluta al departamento.

La secretaria de la mujer departamental, Doricell Chávez Jiménez afirmó que, “no se trata de una cifra, es una vida que se pierde y una familia que queda marcada para siempre”.

La funcionaria hizo un llamado a la sociedad y no guarde silencio frente a la violencia contra las mujeres.

Además, reiteró que la protección de la vida y la integridad de las mujeres es una prioridad innegociable del Gobierno departamental.

Diferentes organizaciones expresaron su solidaridad y acompañamiento institucional a los familiares y allegados de la víctima en este momento de dolor.

Ante el aumento de la violencia de género en la región, que suma más de cuatro víctimas en lo corrido de 2026, diferentes entidades hicieron un llamado a las autoridades para agilizar las investigaciones, dar con los responsables y garantizar justicia.