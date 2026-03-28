Dos hombres se entregaron por asesinato de policía en Santander, atacado frente a su hijo

Dos hombres señalados como presuntos responsables del asesinato del patrullero de la Policía Nacional Hervin Oswaldo Orduz Pérez se presentaron ante las autoridades en Santander.

Se trata de Francisco Javier Riátiga Rey y Jonathan Leonardo Riátiga Barón, quienes eran buscados por este crimen ocurrido en el municipio de San Andrés, en la provincia de García Rovira.

Contexto: Asesinan a patrullero en San Andrés, Santander: estaba de vacaciones

El patrullero fue atacado por hombres armados en la vía que comunica a San Andrés con Málaga, cuando se encontraba de permiso y en compañía de su hijo de 4 años, quien resultó ileso.

Por información que permitiera dar con los responsables, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos.

Más sobre este tema: Policía ya tiene identificado al responsable del asesinato de patrullero en San Andrés, Santander

Según las autoridades,el crimen habría sido una venganza relacionada con una captura realizada por el uniformado.

De acuerdo con el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, el responsable sería un hombre residente en el municipio, quien ya había manifestado su intención de atentar contra el patrullero.

Lea también: Recompensa de $10 millones por responsables del asesinato de policía en San Andrés, Santander

Tras la entrega de los dos señalados, el proceso judicial avanza. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía imputará cargos y solicitará las medidas correspondientes.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer si hay más personas involucradas en este hecho.

Le puede interesar: Presencia de grupos armados llevó a consejo de seguridad en San José de los Chorros, Santander

El patrullero Orduz Pérez tenía 35 años, llevaba más de 15 años en la institución y prestaba su servicio en la estación de Policía de Capitanejo. Se encontraba en periodo de vacaciones al momento del ataque.