Presencia de grupos armados llevó a consejo de seguridad en San José de los Chorros, Santander

Por primera vez, autoridades departamentales realizaron un consejo de seguridad en el corregimiento San José de los Chorros, en jurisdicción de Rionegro, Santander, tras los recientes hechos que generaron preocupación en la zona.

La jornada fue liderada por la Gobernación de Santander, con participación del Ejército Nacional, la Policía, el GAULA y autoridades locales, con el objetivo de definir acciones para fortalecer el control territorial y garantizar presencia institucional.

El secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, aseguró que la prioridad es acompañar a la comunidad directamente en el territorio.“Nos encontramos en San José de los Chorros escuchando a sus habitantes y brindándoles respaldo institucional. Es fundamental hacer presencia y darles tranquilidad”, afirmó.

Sobre ese tema: Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Coromoro; refuerzan seguridad en el municipio

El funcionario también advirtió sobre la presencia de estructuras ilegales en la zona.“Estos hechos, donde hubo presencia de grupos como el Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra, nos obligan a estar en el territorio acompañando a la comunidad”, señaló.

Como parte de las medidas, se anunció la permanencia de la Fuerza Pública en el sector.“El Ejército Nacional estará de forma permanente, junto con el GAULA y la Policía, acompañando a la comunidad”, agregó.

Amplié la información: Desde Bolívar, Antioquia y Cesar: así están entrando grupos armados a Santander

Además, la Gobernación confirmó una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita la captura de integrantes de estos grupos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con información y aseguraron que se mantendrán las acciones en la zona para garantizar la seguridad.