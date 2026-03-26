Policía ya tiene identificado al responsable del asesinato de patrullero en San Andrés, Santander

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La Policía Nacional ya tiene identificado al presunto responsable del asesinato del patrullero Oswaldo Orduz Pérez en San Andrés, Santander.

Según las autoridades, el crimen habría sido una venganza relacionada con una captura realizada por el uniformado.

De acuerdo con el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, el responsable sería un hombre residente en el municipio, quien ya había manifestado su intención de atentar contra el patrullero.

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La víctima tenía 35 años, llevaba 15 años y siete meses en la institución y prestaba sus servicios en la estación de Policía de Capitanejo. Había salido a vacaciones el pasado domingo 15 de marzo.

Las autoridades señalaron que el presunto agresor no pertenece a ningún grupo armado y que se trataría de un actor individual con motivaciones personales. Además, hicieron un llamado para que se entregue voluntariamente, mientras avanzan las labores para ubicarlo.

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El hecho ocurrió en la vía que conduce hacia Málaga, a aproximadamente un kilómetro y medio del casco urbano de San Andrés. Orduz fue atacado mientras se movilizaba junto a su hijo de cuatro años, quien presenció el crimen.

Inicialmente, el caso fue reportado como un posible accidente de tránsito, luego de que un ciudadano alertara sobre una persona en el suelo. Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba del patrullero, quien fue trasladado al hospital del municipio, donde ya no tenía signos vitales.

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Además, la Policía anunció que en las próximas horas dará a conocer más detalles sobre el presunto responsable, con el fin de que la ciudadanía ayude a ubicarlo.

Tras el hecho, la Alcaldía de San Andrés rechazó el crimen y pidió celeridad en la investigación para dar con el responsable.