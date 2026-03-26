Recompensa de $10 millones por responsables del asesinato de policía en San Andrés, Santander

Bucaramanga

Tras el asesinato del patrullero Oswaldo Orduz Pérez en San Andrés, Santander, delante de su hijo de cuatro años, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario para determinar las acciones para dar con el paradero de los responsables.

Según indicó Fredy Ramírez, el alcalde de San Andrés, “de parte del municipio y de la administración municipal se va a ofrecer una recompensa hasta de 10 millones de pesos por información que se dé de los responsables de este hecho lamentable".

Además, dijo el mandatario que se expedirá un decreto de ley seca para este fin de semana desde las 11 de la noche para garantizar que las autoridades en el municipio puedan enfocar su tiempo en la búsqueda de los responsables.

La víctima tenía 35 años, llevaba 15 años y siete meses en la institución y prestaba sus servicios en la estación de Policía de Capitanejo.Había salido a vacaciones el pasado domingo 15 de marzo.