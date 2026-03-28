Conmebol impone millonaria sanción a Nacional por mal comportamiento de sus hinchas ante Millonarios

Los jugadores de Millonarios celebran un gol ante Nacional en el estadio Atanasio Girardot / Colprensa.

Más de tres semanas después de lo que fue la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios y en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional continúa sufriendo ecos de lo que fue esa dura caída.

Esta vez ha sido la Conmebol la que ha decidido sancionar al club antioqueño, que deberá pagar una millonaria multa debido al mal comportamiento de sus hinchas durante dicho compromiso. Al haber reincidencia, el castigo es aún mayor.

¿Qué castigo recibió Nacional de parte de la Conmebol?

Debido a las infracciones ocasionadas por el comportamiento de sus hinchas al interior de estadio Atanasio Girardot, Conmebol impuso dos multas que en el total significan 110 mil dólares de castigo, lo equivalente a un poco más de 400 millones de pesos colombianos.

“IMPONER al club ATLÉTICO NACIONAL una MULTA de USD 100.000 (CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, informó el principal ente regulador del fútbol sudamericano.

Y añadió: “IMPONER al club ATLÉTICO NACIONAL una MULTA de USD 10.000 (DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 12.2 literales b) y d) del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

Sanción de la Conmebol a Atlético Nacional / Conmebol. Ampliar Sanción de la Conmebol a Atlético Nacional / Conmebol. Cerrar

Teniendo en cuenta las violaciones al reglamento que describe la Conmebol, la sanción se debe a la “discriminación” de los aficionados, el lanzamiento de objetos al campo de juego y el uso de puntero láser.

Uno de los hechos repudiables que se presentó durante dicho compromiso fue el ataque que recibió un integrante de la delegación de Millonarios en pleno partido. El fotógrafo del equipo fue agredido por las espectadores ubicados en la tribuna sur, lo que obligó a que fuera retirado del campo de juego, quedando el delegado de la Conmebol al tanto de la situación.

Adicional a la sanción económica, el equipo antioqueño, además, deberá publicar una pancarta visible en su próximo partido de Copa con el mensaje “El respeto es titular”.