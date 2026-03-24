Atlético Nacional aparta a Nicolás Rodríguez por una denuncia en su contra / @nacionaloficial

Atlético Nacional emitió un comunicado en la tarde de este martes 24 de marzo en el que anuncia que Nicolás Rodríguez fue apartado del grupo profesional por una denuncia que recae en su contra.

Una joven de 19 años denunicó al mediocampista ante la Fiscalía General de la Nación por "acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir“, episodio que habría ocurrido en la madrugada del 15 de marzo.

Le puede interesar: James Rodríguez, tras unirse a la Selección Colombia: “Vamos por todo”

Frente a esto, Nacional ha expresado su “solidaridad” con la denunciante, pero también manifestó su confianza y respeto “al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones”.

Adicionalmente, el club reconoció que rechaza categóricamente “cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana”, motivo por el cual se ha tomado la determinación de apartar a Rodríguez “mientras avanzan las investigaciones”.

Lea también acá: La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo?

Comunicado de Atlético Nacional sobre Nicolás Rodríguez

“Atletico Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el Jugador Nicolas Rodriguez Calderón.

Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que estan por encima de cualquier interes deportivo.

Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones.

De manera paralela, y de conformidas con nuestro reglamento intemo de trabajo, el club ha activado los protocolos internos comespondiontes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hara parte de las actividades del equipo profesional“.