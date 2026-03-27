“No me voy por cuenta de la fotografía”: viceministro Acxan Duque responde por supuesto acoso

Acxan Duque, viceministro de Igualdad saliente, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la polémica que se generó luego de que le enviara una fotografía estando desnudo a una subalterna. Manifestó que se trató de un error y que su salida del cargo no es por esa controversia.

“El día 25 de marzo, a las 7:31, yo le comparto una foto a mi pareja sentimental y también se fue al chat de ella. Efectivamente, se les fue a dos personas más”, indicó.

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