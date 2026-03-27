“No me voy por cuenta de la fotografía”: viceministro Acxan Duque responde por supuesto acoso
“No me voy por cuenta de la fotografía”: viceministro Acxan Duque responde por supuesto acoso
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Acxan Duque, viceministro de Igualdad saliente, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la polémica que se generó luego de que le enviara una fotografía estando desnudo a una subalterna. Manifestó que se trató de un error y que su salida del cargo no es por esa controversia.
“El día 25 de marzo, a las 7:31, yo le comparto una foto a mi pareja sentimental y también se fue al chat de ella. Efectivamente, se les fue a dos personas más”, indicó.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...