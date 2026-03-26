Viceministro Acxan Duque presentó su renuncia ante queja por foto íntima que envió a subalterna

En medio de las denuncias de acoso sexual que se han conocido en los últimos días, salió una nueva en contra de un funcionario del gobierno Petro.

Se trata de Acxan Duque, jefe jurídico del Ministerio de la Igualdad y viceministro encargado de poblaciones y territorios excluidos, quien le envió una foto íntima a una subalterna a través de un chat de Whattsapp.

Ante la queja que presentó la funcionaria, el viceministro presentó su carta de renuncia y ya no se encuentra ejerciendo funciones dentro del Ministerio de la Igualdad.