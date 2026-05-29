Alcalde de Nueva York se reunirá con el presidente Gustavo Petro

El encuentro, proyectado para el 12 de junio, se concentrará en discutir propuestas para combatir la desigualdad y fortalecer la democracia. (Foto: Cortesía )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibirá al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 12 de junio. El mandatario colombiano viajará a Estados Unidos a menos de dos semanas de la realización de una posible segunda vuelta presidencial en el país.

El encuentro entre ambos líderes de izquierda se desarrollará en el marco del evento “Dignidad en Democracia” que se concentrará en responder dos preguntas: cómo enfrentar la desigualdad y cómo fortalecer la democracia.

Esta será la primera vez que Mamdani, desde que es alcalde, recibirá a un jefe de Estado. Aun así, no será el primer encuentro entre ambos pues Gustavo Petro ya se había reunido con el ahora alcalde cuando visitó Nueva York para hacer parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Cuota colombiana en Nueva York

Ana María Archila, Comisionada de Asuntos Internacionales de Nueva York, nació en Colombia y ha concentrado sus funciones en aumentar las relaciones entre Mamdani y los líderes políticos que comparten sus posturas.

“Los que tienen más poder quieren incitar divisiones entre la gente para afianzar su propio poder. Nos dicen que culpemos a los migrantes por los salarios bajos, en vez de culpar a los jefes que explotan a los trabajadores. Nos dicen que culpemos a los pobres por la pobreza, en vez de culpar a sistemas diseñados para generar pobreza”, dijo Archila a el diario El País América.

Para Archila, el encuentro entre Petro y Mamdani muestra “lo que es posible cuando líderes gobiernan con un compromiso inquebrantable para mejorar la vida de la gente trabajadora, y unen fuerzas a través de las fronteras para combatir la desigualdad que amenaza la democracia en todas partes”.

Retos de seguridad en Nueva York

La visita del mandatario colombiano ocurrirá un día después del inicio del Mundial de Fútbol para el cuál se han proyectado una serie de medidas de seguridad, especialmente para atender el posible uso de drones durante la competencia.

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Se espera que más de un millón de personas visiten la ciudad para el evento deportivo, que coincide con la mayor reunión marítima internacional con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

A eso se suma, según han publicado diversos medios, que la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casarán en Nueva York el 3 de julio, justo el día antes de la independencia del país.

De acuerdo con la comisionada de la policía, Jessica Tisch, se está entrenando a sus oficiales y comprando equipo para contrarrestar la amenaza de drones armados, que se han visto en las guerras en Ucrania e Irán, el único riesgo que, aseguró, le “quita el sueño”.