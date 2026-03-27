Horóscopo del profesor Salomón HOY 27 de marzo 2026: Leo y Acuario, cuidado con su salud

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para el cierre de marzo que ya está cerca. Hay signos como Aries, Tauro o Cáncer que tendrán grandes bendiciones económicas este fin de semana; mientras que otros como Géminis y Sagitario deben ser pacientes, pues lo bueno llegará pronto, aunque no ahora mismo.

El 27 de marzo (2 de la unión + 7 de la espiritualidad = 9) destaca por ser el número de la transformación. A quienes nacen en este día se les personas que vienen a ayudar, cumplen una misión grande por medio de la metamorfosis tanto de sí mismos como de los demás. Su número es el 7499.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda bañarse las manos con miel, azúcar y esencia de vainilla. Mientras está en este proceso, diga “la riqueza, la abundancia y el bienestar lleguen en este nuevo año que comienza”.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el azul .

. El número, 4078.

La fruta a comer, piña.

Por otro lado, la luna está en cuarto creciente, así que hay que rezar para que crezcan todos sus proyectos y negocios, ya que comenzarán su ciclo de crecimiento.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Las cosas van a ir muy bien económicamente. Vienen buenas posibilidades, viene una firma de documentos, contrato o nueva fuente de ingresos. Esto está intrínsecamente ligado a un posible viaje u oportunidad afín que se le presentará por estas fechas, así que considérelo. Por otro lado, tome las cosas con calma, comprenda a los demás. Este signo tiene una gran capacidad para ponerse en los zapatos del otro, y por eso debe entender que no todos tienen este mismo don, así que sea paciente y empático(a) con los demás, pues eso le dará tranquilidad.

Número: 1598

Tauro

Viene una solución a nivel económico muy importante, eso le dará la posibilidad de arreglar algunos de los inconvenientes que tenía en el tintero. Habrá proyectos que se van a ir concretando, pero no los comente a voz abierta, porque alguien se aprovechará de esto en caso de darlo a conocer. Es mejor que determine quiénes comparten sus buenos deseos para abrirse frente a sus aspiraciones.

Número: 7824

Géminis

Calma, ahora mismo está esperando el resultado de algo, pero aún no es el momento exacto para que se concrete. Ha estado trabajando mucho en estos proyectos, mas no se deje ahogar por la angustia. Ya con paciencia verá que las cosas se irán dando. Si es posible, dese el descanso que tanto merece, pues es necesario que ahora mismo se de su tiempo y haga cosas que le reconecten con su ser.

Número: 5164

Cáncer

Es importante que sepa esta casa zodiacal que la parte económica va a estar espectacular. Se vienen proyectos y cierres de deudas que le darán un alivio enorme. También va a estar compartiendo con su familia y le permitirá estar saliendo de su rutina, eso le activará cosas relacionadas al amor que va a poder gozar muy pronto.

Número: 2372

Leo

Se viene algo relacionado a lo laboral que está ligado a cambios, por lo que debe prepararse para asumir este reto. Tenga en cuenta que los arcanos detectan una afección a la salud, especialmente con la columna, que deberá ponerle atención antes de que esto escale. También habrá algo relacionado a un viaje, y si considera llevarlo a cabo, no lo dude, pues va a ser muy productivo y va a cargar sus energías con cosas positivas, pero sepa dar el debido orden a cada una de estas cosas mencionadas.

Número: 1238

Virgo

Se viene una época de inspiración, pues la disciplina le va a permitir asumir las responsabilidades con su trabajo, relaciones y proyectos con prodigio. También se asomará por ahí una oportunidad de viaje, entonces aproveche si lo ve viable.

Número: 0133

Libra

Se viene una gran bendición a nivel económico. Esto puede estar representado con una firma de papeles o procesos de vivienda que estarán saliendo a su favor muy pronto. También es posible que sea algo relacionado al empleo, que reforzará su posición por medio de un nuevo puesto o un riesgo que quiera asumir, así que esté pendiente de toda oportunidad que se presente durante esta época.

Número: 0144

Escorpio

Junto a cáncer, se viene estabilidad para muchas cosas en las que ha estado trabajando. Se viene algo muy interesante relacionado a un carro que represente una inversión. Si tiene la capacidad de asumir este reto, no lo dude. También habrá una mejoría en su situación amorosa, por lo que tendrá un cierre de semana con ilusión.

Número: 0009

Sagitario

Mantenga el buen trabajo que está haciendo. Los arcanos auguran una celebración pronto, por lo que siga con fe, ya está muy cerca de uno de sus objetivos. También sus energías están asociándose con personas de su pasado, por lo que alguien podrá estar regresando a su vida próximamente. Si es posible, cierre este ciclo, ya que el retorno habrá sido debido a una incertidumbre que ya debe dejar clara.

Número: 0364

Capricornio

Las buenas noticias llegarán a sus manos, pues van a venir propuestas, soluciones, incluso nuevas oportunidades para que las gestione, no las deje diluir. También habrá una sorpresa con algo respecto al extranjero, pues habrá una visita, contenido u oferta que le traerán felicidad.

Número: 5814

Acuario

¡Ojo! Los arcanos auguran que pronto va a comprar carro, cambiar o arreglar algo con un medio de transporte. Prepárese anímica y económicamente ya que va a tener que esforzarse para que esto salga lo mejor posible. Sin embargo, también ponga cuidado a su salud, ya que algo relacionado con sus huesos va a estar afectándole. Mucho cuidado por donde camina o pisa, y evite sobre esforzarse.

Número: 9150

Piscis

No se desespere. Hay cosas que no estarán saliendo tal y como quiere, pero no asuma que tiene mala suerte o que el mundo tiene algo contra usted. Necesita tener mayor perspectiva de lo que le ha estado pasando para reconocer que las cosas son mejor de lo que parecer. Recuerde que nadie le va a cuidar, uno mismo se cuida, y uno tiene que reajustar su mentalidad para darse paz mental.

Número: 1729

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