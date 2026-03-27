Fue enviado a la cárcel profesor señalado de abusar sexualmente a tres niños en Antioquia

Caucasia, Antioquia

En Caucasia fue presentado ante un juez un hombre identificado como Julián David Osorio Ballestas, docente de primaria que habría abusado sexualmente de tres niñas, entre los 6 y 8 años, usando su posición de autoridad en una institución educativa de este municipio ubicado en el Bajo Cauca antioqueño.

Según la investigación llevada a cabo por una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Antioquia, el sujeto habría aprovechado su posición de autoridad y confianza para hacer peticiones de índole sexual y agredir a las víctimas.

Señalamientos

El hombre es señalado de mostrarles videos en los que aparecía sometiendo a distintos vejámenes a una menor de edad. Osorio Ballestas también es investigado por, presuentamente, haber tenido acercamientos similares con otras alumnas del mismo centro educativo, a quienes les ofreció entre 5.000 y 10.000 pesos para que accedieran a sus peticiones sexuales.

Estos hechos fueron informados ante los directivos del colegio, y posteriormente denunciados con las autoridades.

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La Fiscalía imputó al profesor los delitos agravados de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años. Aunque los cargos no fueron aceptados, el sujeto deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por disposición de un juez de control de garantías.