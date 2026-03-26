¿Es Migración Colombia clave en la lucha contra el turismo de explotación sexual en el país? Foto: Migración Colombia

Medellín

Según las autoridades, Medellín se ha convertido es una ciudad que a pesar de sus muchos atractivos turísticos, también se ha convertido en un destino al que algunos extranjeros viajan exclusivamente para buscar mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Ante esta problemática, Migración Colombia ha tenido que diseñar e implementar diversas estrategias para identificar y frenar a quienes llegan al país con este propósito.

Pero, ¿qué han hecho concretamente las autoridades para contrarrestar este fenómeno?

Caracol Radio conoció información clave que evidencia cómo esta situación ha venido escalando en los últimos años. Aunque en lo corrido de 2026 se ha registrado una leve disminución, las autoridades han fortalecido los mecanismos para detectar a estos viajeros.

¿En qué consiste el control migratorio?

Según Paola Salzar, se trata de un enfoque que se viene aplicando a partir de la administración de la Doctora Gloria Arriero López, Directora General de Migración Colombia, y en la cual la Dirección Regional Antioquia - Chocó ha sido pionera por justamente la incidencia del fenómeno que tenemos en la región antioqueña.

“Básicamente este enfoque consiste en darle una aplicación con énfasis de prevención de este fenómeno a través de las herramientas existentes de control migratorio como lo son las bases de datos que se tienen y en cooperación internacional con otros países”, declaró Paola Salazar, Directora de la Regional Antioquia - Chocó.

¿En qué consiste Angel Watch?

“Angel Watch es un programa basado en inteligencia y cooperación internacional, iniciativa de los Estados Unidos, y consiste en compartir información con países que tienen alta incidencia de turismo con fines de explotación sexual, como Colombia, por ejemplo”, expuso Paola.

En ese cruce de bases de datos o de información entre los Estados Unidos y Colombia, lo que se hace es que se realiza una clasificación de viajeros potencialmente peligrosos y que tienen antecedentes por haber cometido delitos contra menores de edad.

Control dentro del territorio

La labor de Migración Colombia no se limita al ingreso de extranjeros. También se realizan verificaciones dentro del país.

“Los operativos de verificaciones migratorias, y es que nosotros no solamente velamos porque los extranjeros que entren sean personas con sinceros motivos para entrar al país, sino que también vigilamos cuando están en territorio nacional”, señaló Salazar.

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La lucha contra el turismo con fines de explotación sexual en Medellín, requiere de un esfuerzo y coordinación de las autoridades nacionales e internacionales. El trabajo de Migración Colombia, apoyado en herramientas de control migratorio, inteligencia y cooperación como el programa Angel Watch, evidencia avances importantes en la prevención y detección de posibles agresores.