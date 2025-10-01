Frisby España seguirá usando Chocoramo en sus productos pese a no tener alianza con Ramo

La empresa española aseguró que tiene máximo respeto por la marca colombiana y que su malteada impulsa la visibilidad y consumo de Chocoramo en Europa. (Foto: Caracol Radio / Frisby España / Productos Ramo)

Mientras avanza el litigio entre la cadena colombiana Frisby y la empresa con el mismo nombre en España, también continúa una polémica que involucra a Frisby España y a otra empresa colombiana: Productos Ramo por cuenta de un producto que incluye Chocoramo.

En esta controversia, mediada particularmente por rechazo de usuarios en redes sociales, Frisby España se refirió a la polémica aclarando que:

La malteada se elabora con Chocoramo original adquirido legalmente en el mercado europeo.

adquirido legalmente en el mercado europeo. La mención de la marca tiene un carácter puramente descriptivo y no supone alianza alguna.

y no supone alianza alguna. “Estamos en pleno derecho de adquirir y utilizar las materias primas que consideremos oportunas”.

Según Frisby España, valoran “profundamente la historia y el simbolismo de los productos Ramo® y, por ello, seguimos considerando mantenerlos en nuestra receta” y resaltan que Productos Ramo debería “adoptar una postura más abierta y constructiva hacia quienes no solo impulsan el consumo de su marca en nuevos territorios, sino que además le otorgan una visibilidad significativa”.

Para Frisby España, el uso del Chocoramo en sus productos implica una oportunidad de crecimiento para Productos Ramo y “que se traduce en millones de consumidores a los que Frisby España aspira a servir cada año y que, a nuestro juicio, merecen el máximo respeto por parte de todas las marcas que forman parte de su vida cotidiana”.

El inicio de la polémica

Todo comenzó con un post de instagram de Frisby España en el que presenta una malteada con sabor a Chocoramo.

“Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… Ahora en shake”, dice la publicación. Este post recibió numerosas críticas en distintas plataformas digitales, por lo que Frisby España explicó que “el nombre ‘Chocoramo’ se utiliza aquí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes del milkshake, sin uso comercial de la marca de Ramo”.

A su vez, se explicó que la malteada se elabora con productos originales de Ramo, es decir, la mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido.

Ramo respondió

Por medio de un comunicado, Productos Ramo informó que “no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial, ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”.

“Reiteramos que cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional”, agrega el comunicado.

En el documento, Ramo agradece “profundamente el interés y cariño que nuestros consumidores expresan por nuestra marca y productos, esto nos motiva a seguir trabajando con transparencia y respeto en pro del fortalecimiento de la industria nacional y sus marcas”.