Fin de semana con Baq Tour: horarios, rutas y todo lo que debes saber

El Baq Tour comienza este fin de semana su fase comercial, tras una etapa gratuita que permitió a cientos de barranquilleros y visitantes redescubrir la ciudad. Desde este viernes 27 de marzo, los usuarios deberán adquirir su tiquete para acceder a esta experiencia turística guiada.

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Valor del tiquete y horarios

El costo del recorrido será de $15.000 COP por persona. La compra de la manilla se realizará en la taquilla ubicada en el Gran Malecón, sector Puerta de Oro, con pagos en efectivo, transferencia o datáfono. La atención será de 9:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., con salidas a las 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m. durante viernes, sábado y domingo.

Recorrido y paradas estratégicas

El trayecto incluye puntos emblemáticos como el Gran Malecón, Caimán del Río, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, Luna del Río, la Ventana de Campeones y el Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo. Se contemplan paradas de 20 minutos en la estatua de Shakira y 30 minutos en el museo. Los pasajeros podrán descender en otros tramos, pero solo podrán abordar nuevamente en los puntos autorizados.

Experiencia a bordo

El recorrido contará con un guía que narrará la historia, cultura y datos relevantes de Barranquilla. El bus tiene capacidad para 54 pasajeros, aire acondicionado en el primer piso, ventilación en el segundo nivel y tecnología Euro 6 para reducir emisiones, además de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

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Apuesta por el turismo

El Baq Tour se consolida como una estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia y promover el turismo local. Con esta iniciativa, la Alcaldía de Barranquilla y Transmetro continúan impulsando la integración entre movilidad, espacio público y desarrollo turístico, proyectando a la ciudad como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.