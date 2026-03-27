Ruta de la Fe 2026: tradición, cultura y turismo religioso se toman el Atlántico

Del 27 de marzo al 5 de abril, el Atlántico será escenario de la Ruta de la Fe 2026, una agenda que recorrerá municipios y corregimientos con actividades religiosas, culturales y gastronómicas. La estrategia, liderada por la Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, busca preservar el patrimonio cultural inmaterial y fortalecer las tradiciones de la región.

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Amplia agenda en todo el departamento

En esta edición se desarrollarán cerca de 430 eventos, entre ellos alrededor de 100 procesiones, 40 viacrucis y 180 celebraciones eucarísticas. Además, se respaldan 21 actos de fe seleccionados por convocatoria pública, consolidando al Atlántico como referente del turismo religioso en Colombia.

Cultura y gastronomía

Municipios como Barranquilla, Baranoa, Galapa, Soledad y Sabanalarga participan con programaciones que incluyen festivales del dulce, ferias artesanales y muestras culturales. Estas actividades no solo fortalecen la identidad y las tradiciones, sino que también impulsan la economía local y atraen visitantes durante la Semana Santa.

Principales eventos

Entre las iniciativas destacadas se encuentran la Semana Santa en Baranoa y “Sonidos y Sabores de Tradición” en el Atlántico. También sobresalen eventos como el Festival Étnico “Manos que Endulzan Raíces” en Galapa, el Festival del Dulce Afrocolombiano, el Festival del Dulce y el Bejuco en Juan de Acosta y el Festival del Dulce Tradicional en Luruaco.

A esta agenda se suman Saberes y Memorias de la Semana Santa en Palmar de Varela; la Ruta Mariana en Puerto Colombia; y el Concierto Coral de Música Sacra “Canto y Oración”. En Sabanalarga, se destacan actividades como la Semana Santa en el Corazón del Atlántico, el Salón Regional de Arte Sacro y “La Luz Detrás del Altar”.