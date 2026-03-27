Deterioro de puente pone en jaque a la industria en el área metropolitana de Barranquilla

El grave deterioro del puente de la Cordialidad mantiene en jaque a varios complejos industriales del área metropolitana de Barranquilla, generando trancones de hasta tres horas y afectando diariamente a más de 700 vehículos de carga pesada.

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La situación, que se ha vuelto crítica en las últimas semanas, provoca congestiones que alcanzan hasta tres kilómetros, impactando de forma directa la movilidad en este corredor clave para la economía regional.

Ante este panorama, empresarios realizaron protestas para exigir soluciones urgentes al Invías, señalando la falta de mantenimiento como la principal causa del problema.

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De acuerdo con el Consejo Empresarial del Atlántico, el deterioro del puente está afectando significativamente a importantes compañías ubicadas en la zona, entre ellas la Zona Franca Sofía, Bavaria y Ultracem, que en conjunto generan más de 8.700 empleos.

Afectación en calidad de vida

El impacto no solo se refleja en la productividad empresarial, sino también en la calidad de vida de los trabajadores. Según estimaciones, una persona que se desplaza diariamente hacia esta zona industrial en el municipio de Galapa pierde en promedio 20 horas al mes atrapada en los trancones.

Además, se calcula que las dificultades en la movilidad están reduciendo en un 25% la distribución de mercancías, lo que representa pérdidas económicas considerables para el sector industrial.

Frente a esta problemática, Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Barranquilla propuso que el INVIAS entregue el puente a la administración distrital, con el fin de adelantar la construcción de una nueva estructura. La inversión estimada para este proyecto sería de aproximadamente 65 mil millones de pesos.