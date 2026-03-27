Incautan más de una tonelada de marihuana en Barranquilla

La Policía Nacional reportó este viernes 27 de marzo un contundente golpe al narcotráfico en Barranquilla, tras lograr la incautación de más de una tonelada de estupefacientes en el barrio Sinaí.

El operativo se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del sector, donde uniformados hallaron 1.282 kilogramos de marihuana, equivalentes a 1.282.000 dosis listas para su distribución.

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La acción fue ejecutada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, como parte de las estrategias para combatir el tráfico de drogas, la extorsión y otros delitos conexos.

De acuerdo con información de inteligencia, el cargamento pertenecería al grupo delincuencial “Los Costeños” y tenía como destino distintas “caletas” ubicadas en varias localidades de Barranquilla y el municipio de Soledad, desde donde sería distribuido para su comercialización.

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Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación significativa a las finanzas de esta estructura criminal, ya que el valor comercial del estupefaciente incautado asciende a aproximadamente 5.128 millones de pesos.