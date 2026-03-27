Este es el plan para el fin de semana del 27 al 29 de marzo en Barranquilla

Barranquilla ofrece una agenda diversa este fin de semana del 27 al 29 de marzo con el Festival de Artes Vivas, actividades recreodeportivas en barrios, la Ruta de la Fe en el Atlántico y el inicio del Baq Tour, consolidándose como un destino lleno de experiencias culturales y familiares.

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Festival de Artes Vivas en Barrio Abajo

Barrio Abajo será el epicentro del arte este sábado 28 de marzo con la realización del primer Festival de Artes Vivas. Desde las 5:00 p.m., en La Esquina de Abajo, el evento reunirá a 10 artistas locales y nacionales que presentarán propuestas de circo contemporáneo, performance y teatro en vivo, en una experiencia inmersiva que apuesta por el contacto directo con el público, sin pantallas ni filtros. La vocera del festival, Ana Morales, destacó la importancia de generar estos espacios para el encuentro cultural en la ciudad.

El festival será abierto a todo público, con entrada gratuita para niños menores de 8 años, mientras que el ingreso para menores de 18 años estará permitido únicamente hasta las 8:00 p.m., garantizando así un ambiente seguro y familiar.

Actividades recreodeportivas

De manera paralela, la Secretaría de Recreación y Deportes desarrollará una agenda de actividades gratuitas en diferentes sectores de Barranquilla, desde este sábado 28 de marzo hasta el 4 de abril. Estas jornadas buscan promover la actividad física, la integración comunitaria y el aprovechamiento del espacio público.

La programación inicia el sábado en el barrio Las Flores, en la carrera 86 con calle 108, desde las 9:00 a.m., y continuará el domingo en Caribe Verde, en Villas de San Pablo. El lunes llegará al barrio Esmeralda, mientras que el martes será el turno de Sourdis. El miércoles 1 de abril habrá actividades simultáneas en Ciudad Modesto y el barrio Trupillos. Finalmente, el sábado 4 de abril la agenda cerrará en el parque La Virgencita de La Ciudadela y en Alameda del Río, en el parque Lluvia de Oro, todas con acceso gratuito mediante inscripción previa.

Ruta de la Fe 2026: tradición y cultura en el Atlántico

Por otro lado, la Ruta de la Fe 2026 se desarrollará del 27 de marzo al 5 de abril en el departamento del Atlántico, consolidándose como una de las principales apuestas de turismo religioso en Colombia. Esta iniciativa reúne más de 430 eventos en 23 municipios, integrando expresiones religiosas, culturales y gastronómicas.

La agenda incluye procesiones, viacrucis, celebraciones eucarísticas y 21 actos de fe apoyados por la Gobernación del Atlántico, además de festivales del dulce, ferias artesanales y muestras culturales en municipios como Barranquilla, Baranoa, Galapa, Soledad y Sabanalarga, promoviendo la tradición y el turismo en la región.

Baq Tour: recorrido por los íconos de la ciudad

Como parte de la oferta turística, el Baq Tour inicia este fin de semana su fase comercial en Barranquilla, ofreciendo a propios y visitantes una nueva forma de recorrer la ciudad. Los tiquetes tendrán un costo de $15.000 y podrán adquirirse en el Gran Malecón, en el sector Puerta de Oro.

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El servicio operará viernes, sábado y domingo con salidas a las 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m., incluyendo un recorrido por sitios emblemáticos como el Gran Malecón, Caimán del Río, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Ventana de Campeones y el Museo a Cielo Abierto. El tour contará con guía a bordo y un bus equipado con aire acondicionado, accesibilidad y tecnología amigable con el ambiente, brindando una experiencia cómoda y completa para los asistentes.