Barranquilla corre por la vida: llega la Carrera de las Rosas

Con un mensaje de esperanza y conciencia, Barranquilla será sede de la Carrera de las Rosas, una iniciativa liderada por Jorge Andrés Orozco que nació en Medellín en 2016, inspirada en la historia de una sobreviviente de cáncer de mama. Tras más de una década, el evento se ha consolidado como un espacio que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de fortaleza y prevención.

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Recorridos para todos

La carrera contará con distancias de 2, 5, 10 y 15 kilómetros, abiertas a participantes de todas las edades y niveles. Uno de los elementos más significativos es que cada corredor puede elegir por quién correr, dedicando su participación a una mujer especial en su vida, lo que convierte la experiencia en un acto cargado de emoción y significado.

“La Carrera de las Rosas es para todo tipo de personas; no hay excusas para no participar. Contamos con un recorrido de 2 kilómetros, ideal para quienes han enfrentado la enfermedad y están en proceso de recuperación, donde caminar entre 10 y 20 minutos es perfecto. También tenemos 5 kilómetros, pensados para disfrutar en familia, ya sea caminando o corriendo. Los 10 kilómetros requieren una mayor preparación y los 15 kilómetros son para quienes buscan un reto más exigente. Pero más allá de lo deportivo, esta carrera transmite un mensaje muy poderoso: concientizar a miles de mujeres sobre la importancia del autoexamen de mama. Hace 11 años, para muchas era un tema que generaba temor; hoy sabemos que, si el cáncer se detecta a tiempo, existe hasta un 90% de probabilidades de superarlo”, explicó Jorge Orozco, director general de la carrera.

Conciencia, autocuidado y homenaje

Además de incentivar la actividad física, la Carrera de las Rosas busca generar conciencia sobre la importancia del autoexamen y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, clave para aumentar las probabilidades de superarlo. En Barranquilla, la jornada iniciará a las 5:00 a. m. en el Malecón y contará con homenajes especiales para mujeres sobrevivientes, en un espacio que une deporte, solidaridad y vida.