La Gobernación del Atlántico realiza vigilancia especial para comida de mar en Semana Santa

La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, puso en marcha la atención oportuna, control de alimentos y prevención de riesgos durante la Semana Santa.

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De acuerdo con la Gobernación, en municipios como Santa Lucía, Campo de la Cruz, Luruaco, Repelón, Manatí, Sabanalarga, Suan y Ponedera, la presencia institucional del equipo de Salud Pública se ha intensificado.

Allí han desarrollado jornadas de capacitación dirigidos a comerciantes de pescado y comunidad sobre higiene e inocuidad de alimentos.

Durante esta temporada aumenta el consumo de productos pesqueros, y con ello, el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, o ETAS. Por eso, la cadena de frío, la manipulación adecuada y la calidad del producto se convierten en factores determinantes para proteger la salud colectiva.

Recomendaciones

“Es fundamental verificar que el pescado tenga ojos brillantes, branquias rojas y carne firme. Son señales de frescura que pueden prevenir riesgos”, explicó Alejandro Carreño, coordinador del Programa de Seguridad Alimentaria e Inocuidad de Alimentos.

La estrategia también se traslada a los hogares, carreteras, playas y centros recreacionales. La Secretaría de Salud departamental insiste en medidas sencillas pero vitales: hidratación constante, uso de bloqueador solar cada dos horas, evitar la exposición directa al sol en horas críticas y no ingresar al agua bajo efectos del alcohol.

El cuidado de los niños ocupa un lugar prioritario. Evitar accidentes domésticos, intoxicaciones, quemaduras o incidentes por descuido es parte de una cultura de prevención que salva vidas.

Asimismo, se recuerda la importancia de contar con esquemas de vacunación completos, especialmente para quienes se movilizan dentro y fuera del departamento.