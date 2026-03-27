En medio de la Operación Éxodo siguen las alteraciones del orden público en el Bajo Cauca

Medellín

Durante la mañana de este viernes, 27 de marzo, las autoridades esperan tener habilitadas las vías que unen a Medellín con la Costa Caribe, tanto por la Troncal de Occidente, como por la Troncal del Nordeste, donde se mantienen manifestaciones por el paro minero del Bajo Cauca antioqueño.

Según explicó el secretario de Seguridad de Antioquia, general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, en 6AM W, en el corregimiento El Jardín de Cáceres, en la Troncal de Occidente, atravesaron una tractomula y troncos de árboles, lo cual impide el paso de vehículos.

Dijo el funcionario que “tenemos dos afectaciones viales que dejan incomunicado el Bajo Cauca con el resto del país. Tenemos una afectación en la Troncal de Occidente que une a Medellín, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, Cáceres y Caucasia. Esta vía se encuentra totalmente restringida, porque tenemos a la altura del corregimiento de Jardín un tractocamión atravesado, y en Guarumo tenemos algunos árboles y algunos obstáculos en la vía que han venido siendo removidos por parte de nuestros policías”.

Para agilizar la remoción de la tractomula se envió una grúa desde Medellín para hoy dejar este importante corredor vial ya habilitado.

Además, en jurisdicción de Zaragoza se afecta la movilidad de la Troncal del Nordeste, por la movilización y aglomeración de algunos ciudadanos que se concentran en esta localidad del Bajo Cauca.

Agregó Martínez Guzmán que “hace aproximadamente una hora, salió un número importante de efectivos de la Policía Nacional para intervenir ahí en el punto de la glorieta en Zaragoza para poder dar paso también”.

Acciones delincuenciales

Dijo el secretario de Seguridad de Antioquia, que en esta zona se han identificado jóvenes que están siendo instrumentalizados por estructuras criminales, como el Clan del Golfo.

Allí se han detectado algunos actores delictivos utilizando tatucos artesanales que buscan afectar a la fuerza pública, además se tienen evidencias de audios y textos en los que el Clan del Golfo estaría dando instrucciones para estas acciones que afectan el orden público.

Según el secretario de Seguridad, “para nadie es un secreto que el mayor financiador de los grupos armados ilegales en este momento es la minería ilegal, allí se financia el ELN, las FARC, el Clan del Golfo y por eso es el enfrentamiento permanente entre esas estructuras ilegales".

Para contrarrestar el accionar de los ilegales, se ha difundido un cartel con los rostros de personas que se han detectado afectando el orden público y se ha solicitado a la comunidad que brinde información para poder judicializar a los responsables de estos hechos violentos.

“Tenemos audios donde ellos dan instrucción a la comunidad de cómo deben actuar y tenemos conocimiento de que es mucha la plata que se está moviendo por parte de las personas que manejan las dragas ilegales sobre el río Nechí para pagar todos estos disturbios que se están presentando”, agregó el secretario.

Apoyo del Gobierno Nacional

Indicó el general en retiro, Luis Eduardo Martínez, que se ha recibido el apoyo del Ministerio de Defensa y las diferentes dependencias del Gobierno Nacional, con quienes se han mantenido los diálogos constantes y articulación de medidas para garantizar el orden público.

Concluyó el general en retiro, que “desde el pasado 16 de marzo, cuando inició el paro, se instaló un Puesto de Mando Unificado con las instituciones del orden nacional y departamental y se ha tenido mucho apoyo del Ministro de la Defensa, donde se han desplegado cerca de dos mil hombres para la atención del orden público durante este paro minero”.