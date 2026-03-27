Un talud afectó una casa en Altavista y cuatro personas estuvieron en riesgo

Medellín

Las intensas lluvias de esta tarde generaron una emergencia en el suroccidente de Medellín, en el sector de Altavista, donde la quebrada Manzanillo se desbordó, afectando una vivienda.

Según el reporte preliminar del Dagrd de Medellín, un muro colapsó dentro del inmueble debido a un talud de tierra. En la casa estaban dos mujeres adultas de 43 y 24 años, una de ellas con una contusión en el hombro. También dos menores de 11 y 15 años, quienes resultaron ilesos.

En el sitio afectado trabajan los bomberos con apoyo de un equipo social de la alcaldía de Medellín, evaluando la situación que, por fortuna, no dejó pérdidas humanas, solo materiales.

En la misma zona se reporta un daño en una vía que también es evaluada por las autoridades y se espera que se entregue un reporte oficial de las emergencias.

Intensas las lluvias

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante su cuenta de X, durante las fuertes precipitaciones, reportó alerta roja y naranja en las quebradas La Guayabala, Altavista y La Presidenta.

Mientras que el Sistema de Alertas Tempranas SIATA reportó que en un lapso de 20 minutos se registraron 72 descargas eléctricas: en Medellín (29), Caldas (25), Envigado (10), Itagüí (5) y Sabaneta (3).