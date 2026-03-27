Gobierno Nacional reanudará diálogos con mineros tras cese de violencia en el paro del Bajo Cauca

Bajo Cauca, Antioquia

El Gobierno Nacional confirmó que este viernes 27 de marzo se retomarán los diálogos con representantes del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, luego de completar 12 días de protestas marcadas por bloqueos viales y graves alteraciones del orden público.

En conversación con Noticias Caracol TV, el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, indicó que el encuentro está previsto para las 9:00 a. m. en el municipio de Caucasia, con el objetivo de avanzar hacia acuerdos definitivos frente a las exigencias del gremio, especialmente en materia de formalización minera y garantías para su actividad.

Las negociaciones habían sido suspendidas durante cinco días debido a desmanes como ataques a buses, misiones médicas, quema de vehículos de carga, llantas y motocicletas, así como saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. Sin embargo, el Gobierno aseguró que en las últimas horas se ha evidenciado un cese en los hechos violentos.

“Hemos recibido un informe por parte de la Policía Nacional. Al inicio del paro sí tuvimos esos hechos. Tenemos dos puntos de bloqueos que están intermitentes y al menos ya hemos cesado la violencia en esas zonas. Hoy nos vamos a sentar junto con los alcaldes y gobernación, Gobierno Nacional y representantes del paro para ver en qué punto llegamos en acuerdos”, explicó el viceministro Gabriel Rondón.

Estructuras criminales estarían detrás de disturbios en el paro minero

Según las autoridades, grupos armados como el Clan del Golfo estarían financiando y promoviendo acciones violentas en la región al verse afectados tras los operativos de la fuerza pública en contra de la minería ilegal.

“Hay 150 máquinas allá que destruyen el ecosistema y tienen un costo superior a los 17 millones de dólares. La pregunta es ¿quién te hace esa inversión? Ese no es un pequeño minero. Hay unos poderes externos con los cuales nosotros no nos vamos a sentar, estamos en investigaciones", advirtió Rondón.

En medio de este panorama, y en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de los disturbios registrados durante el paro minero.