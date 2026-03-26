Vínculos de bandas delincuenciales con grupos terroristas agravan la seguridad en Cauca

Imágen de referencia, vehículos en la vía Panamericana del Cauca. Crédito: Suministrada.

Popayán - Cauca

Autoridades militares analizan la crisis en la seguridad de la vía Panamericana en el Cauca tras la persistencia del hurto de vehículos de carga, como consecuencia de presuntos vínculos entre organizaciones delincuenciales que operan en la región.

El comandante de la Tercera División del Ejército, general Hernando Africano afirmó que, “desafortunadamente hay bandas criminales al servicio de estructuras terroristas que delinquen en la jurisdicción del Cauca”.

Se presume que el hurto de cargas se ha convertido en fuente de financiación del conflicto, por parte de estos grupos, en el departamento.

Entre los actos más recientes se cuentan el asaltó de un furgón que transportaba más de 15 motocicletas nuevas, además de una carga de arroz en zona rural del municipio de El Patía.

El oficial anunció un plan de articulación con el sector transportador para frenar el constante hurto de vehículos y mercancías en la vía Panamericana.

“Con la comandancia de la Brigada 29 intentamos articular con estas empresas que movilizan estas mercancías que son sensibles. Les hemos dicho que busquen el acompañamiento permanente del Ejército para que no se movilicen de manera aislada y se presenten situaciones especiales”, explicó Africano.

Además, el general reconoció que, pese al despliegue de tropas en este corredor estratégico, la vigilancia no siempre es suficiente para cubrir cada punto de la vía.

Por ello, la institución ha entregado recomendaciones de seguridad interna a las compañías, buscando reducir la vulnerabilidad de los transportadores ante la delincuencia.