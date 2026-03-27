Retiran pancarta de disidencias de las FARC en la entrada de Tuluá, Valle

Una pancarta alusiva a la estructura Adán Izquierdo, de las disidencias de las FARC, fue retirada en las últimas horas en la entrada al casco urbano de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca.

El elemento fue instalado sobre un puente de la vía Panamericana, en el tramo que conecta con el corregimiento de La Marina, una zona de tránsito estratégico en este municipio.

De acuerdo con las autoridades, la pancarta fue detectada de manera oportuna gracias a información suministrada por la comunidad, lo que permitió activar los protocolos de seguridad para su retiro.

“Se logró identificar esta pancarta y, tras la alerta de la ciudadanía, se realizaron acciones inmediatas para retirarla y reforzar la presencia institucional en la zona”, explicó el subcomandante de la Policía de Tuluá, el mayor Camilo González.

El oficial indicó que se iniciaron investigaciones para establecer quiénes serían los responsables de la instalación de este tipo de mensajes, que suelen ser utilizados por estructuras ilegales para generar intimidación.

Según información preliminar, la pancarta pertenecería a la estructura Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo, que hace parte de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco con presencia en esta zona del departamento.

Las autoridades señalaron que se mantiene el despliegue de operativos en coordinación con el Ejército Nacional de Colombia, especialmente en el marco de la Semana Santa, con el fin de garantizar la seguridad en eventos religiosos, turísticos y culturales en Tuluá.