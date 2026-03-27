Gobernación del Valle descarta presencia de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez tras panfleto

La Gobernación del Valle del Cauca informó que no existe evidencia sobre la presencia de la Segunda Marquetalia en el departamento, tras la circulación de un panfleto que generó preocupación en varios municipios.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, indicó que el documento carece de fundamentos verificables y no corresponde a información confirmada por las autoridades.

Según explicó, en el departamento la presencia de estructuras armadas ilegales está asociada principalmente al Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Dentro de estas estructuras se encuentran la compañía Adán Izquierdo y los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que delinquen en distintas zonas del Valle del Cauca.

El funcionario agregó que este tipo de panfletos suelen ser utilizados para generar temor en la población o facilitar conductas como la extorsión.

Por su parte, autoridades militares y de policía señalaron que también tiene presencia en el departamento el frente 57 Yair Bermúdez, otra estructura disidente que operaría de manera independiente.

Finalmente, desde la Gobernación del Valle reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso relacionado con amenazas o extorsión a través de las líneas 147 y 165.