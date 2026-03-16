Balacera en medio de un intento de robo de una camioneta de alta gama en Engativá

Uniformados de la localidad de Engativá lograron la captura de dos personas por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Los hechos se presentaron en el barrio La Clarita; mientras uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados por el robo de una camioneta de alta gama.

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De manera inmediata, observan a estos presuntos delincuentes, quienes pretendían robar esta camioneta mediante la modalidad de atraco y los cuales, al notar la presencia de los uniformados, realizaron disparos contra los policías para poder escapar.

“Las Policía llega y responde a salvaguardar nuestras vidas. Hay dos capturados y otros logran escapar. Afortunadamente solo fue un susto, gracias a la Policía”, dijo una de las víctimas.

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En la reacción se logró la captura de dos hombres y, al detenerlos se les hallaron dos armas de fuego. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.