Aeropuerto Santa Ana de Cartago busca reclasificar como terminal comercial

En medio del debate nacional sobre la seguridad aérea tras el accidente ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron más de 60 uniformados del Ejército, surgen interrogantes sobre el estado de los aeropuertos regionales en el país.

En ese contexto, consultamos con el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita, sobre las condiciones actuales del aeropuerto Santa Ana, así como los proyectos de infraestructura en curso y su nivel de cumplimiento frente a los estándares exigidos para su operación.

En ese sentido, el alcalde aseguró que el aeropuerto Santa Ana es uno de los bienes más preciados de los cartagüeños. Sin embargo, señaló que no se ha contado con suficiente respaldo del Gobierno Nacional para avanzar en su consolidación y lograr mayor participación en el sistema aeroportuario del país.

El mandatario recordó que en 2023 se realizó una inversión cercana a los $50 mil millones de pesos, destinada a la rehabilitación total de la pista, la ampliación de su ancho a 45 metros, la instalación de 2.200 metros lineales de malla, el cerramiento del costado occidental y la limpieza de los canales de drenaje.

En el 2025, la Gobernación del Valle del Cauca invirtió 2.800 millones de pesos en la conformación de la zona de seguridad de la cabecera número uno, así como la limpieza de los canales de drenaje, adecuaciones en las instalaciones de bomberos y dotación para este cuerpo socorro.

Durante la actual administración, el alcalde indicó que la Aeronáutica Civil realizó una visita al aeropuerto, atendiendo una solicitud para reclasificar la terminal como categoría 4C, lo que permitiría recibir aeronaves comerciales de tamaño mediano.

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“Esto para recibir aviones como un A3B o un 320 o un 727. Este aeropuerto tiene todas las condiciones, es el único aeropuerto en el país. que no cerraría, sino un día en el año por sus condiciones de clima y ubicación. Es un aeropuerto que tiene a pocos metros el Batallón Vencedores que tiene grandes vías de acceso y que estamos a 20 25 minutos de Pereira.

Es un aeropuerto que tiene todas las capacidades para operar carga, comercio y pasajeros", dice el mandatario.

Para completar las adecuaciones, este año la administración municipal ha invertido $700 millones de pesos en el proceso de reactivación de las operaciones del aeropuerto.

Actualmente, el aeropuerto Santa Ana tiene un uso limitado. Según explicó el alcalde, se están alquilando hangares a una escuela de aviación que opera en el lugar. Además, la pista ha sido utilizada para recibir a ministros, presidentes y a la gobernadora del Valle del Cauca.

El mandatario insistió en que hace falta mayor voluntad política para habilitar plenamente el aeropuerto. Asimismo, destacó que se trata de una de las terminales aéreas con mayor potencial de expansión en el país.

Por ahora, el aeropuerto opera bajo una categoría inferior a la 4C, lo que limita el tipo de operaciones que puede recibir.

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Desde el Gobierno Nacional se ha señalado que uno de los aspectos pendientes es la inversión por parte de los propietarios para elevar la categoría. Esto incluye mejoras en equipos de bomberos aeroportuarios, así como ajustes en infraestructura y estudios técnicos, los cuales, según el alcalde, ya fueron realizados.

“Yo creo que la conclusión de esto es un llamado que hacemos y es decirle al Gobierno Nacional y a la Aeronáutica Civil que hay toda la voluntad, todas las ganas, toda la energía y toda la capacidad de hacer todo lo necesario para que este aeropuerto, con mejores condiciones del país, pueda iniciar operaciones.

Hay la voluntad por parte del gobierno municipal, por parte del gobierno departamental y sé que existe también una voluntad por parte de la aeronáutica porque ya hicieron una visita el mes pasado y que, estamos en condiciones de hacer todo lo necesario para que el aeropuerto Santa Ana opere", insistió el alcalde Juan David Piedrahita.

Actualmente, desde el aeropuerto Santa Ana operan algunos vuelos de pasajeros hacia destinos como Nuquí y Bahía Solano. En el pasado existieron rutas hacia Medellín; sin embargo, mientras no se cuente con la autorización de la Aeronáutica Civil, estas no pueden reanudarse.