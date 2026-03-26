Congresistas electos del Pacto Histórico se suman a la recolección de firmas para consulta campesina

Congresistas electos del Pacto Histórico se sumaron a la Consulta Popular Campesina, promovida por alrededor de 800 organizaciones que están integradas en más de 25 plataformas, la cual radicaron en la Registraduría Nacional a finales de septiembre del 2025.

La Consulta es un mecanismo de participación ciudadana cuyo fin es que el pueblo decida en las urnas sobre el futuro de la tierra, la producción agrícola y los derechos rurales.

“Desde la bancada del Pacto Histórico les decimos a las campesinas y los campesinos de Colombia que nos comprometemos a sacar adelante y apoyar la Consulta Campesina recolectando más firmas”, aseguró la representante a la Cámara electa del Pacto Histórico por el departamento del Cesar, Alexandra Pineda, durante una asamblea convocada en Bogotá por alrededor de 25 líderes y lideresas de plataformas que impulsan la iniciativa.

Durante el encuentro, organizaciones campesinas, de víctimas y de comunidades indígenas y afro de Nariño, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, Atlántico y Meta, como Pupsoc, Coomuarenal, Fensuagro, Confederación Jacobo Arenas, Somos Tierra, Baluarte Juana Julia, Asoquimbo, Coordinadora Campesina de La Guajira, Coordinadora Campesina del Meta, Coordinadora Campesina del Atlántico, Coordinadora del Magdalena Medio, entre otras, ratificaron su unidad y compromiso con la recolección de firmas en campos y ciudades, sobre todo porque quieren ser efectivamente reconocidas como sujetos de derechos, una deuda del Estado con ellas.

“Tuvimos la oportunidad de sentarnos con los candidatos electos del Pacto Histórico, nos reunimos en Bogotá. Ellos nos brindaron el apoyo a nosotros los campesinos para continuar con la recolección de firmas para que nuestra Consulta sea una realidad”, afirmó Luisa Fernanda Montaño, coordinadora campesina del Magdalena Medio.

La finalidad de la Consulta es recoger más de dos millones de firmas y, posteriormente, certificar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa colombiana.

“Invitamos a todos los colombianos a apoyar y firmar esta iniciativa tan importante, que es de las campesinas y los campesinos no solo del departamento de Nariño, sino de todo el país”, expresó la representante a la Cámara electa del Pacto Histórico por el departamento de Nariño, Rosita Guevara.

A su turno, el también representante a la Cámara electo de ese movimiento político por el mismo departamento, Erick Velasco, en el desarrollo de este encuentro nacional remarcó: “Parte de las luchas que hemos venido dando desde hace décadas y especialmente en este periodo del Gobierno Petro ha sido por los derechos y la reivindicación del campesinado colombiano. Y es por ello que estamos apoyando la Consulta Popular Campesina. Necesitamos reforzar la participación de la ciudadanía para alcanzar el mínimo de firmas y así avanzar hacia su aprobación”.

Se pretende que sean garantizados los derechos del campesinado y fortalecida la Reforma Agraria que ha venido impulsando el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego en todo el territorio nacional.