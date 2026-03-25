Sandra Ramírez fue elegida vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

La senadora Sandra Ramírez, firmante del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, fue elegida este miércoles, 25 de marzo, como nueva vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Ramírez obtuvo 5 votos a favor dentro de la comisión, que está conformada por 9 congresistas, pero 4 de ellos se ausentaron durante la elección.

La exfarc llega a la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos tras la salida del Congreso de la senadora Sonia Bernal, del Pacto Histórico, quien era vicepresidente y estaba ocupando la curul de Alexander López, quien regresó al Legislativo tras decisión de la Corte Constitucional.

“He sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades”, dijo en su cuenta de X.

Y agregó “la violencia no debe ser el destino de Colombia, debe ser la paz”.

Su elección ya ha sido cuestionada por organizaciones de víctimas, que han rechazado que la senadora sea justamente elegida en esa comisión, pese a haber hecho parte de las extintas FARC.