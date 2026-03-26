Alerta en Cauca por instalación de pancartas de disidencias de las Farc en varios municipios

Popayán, Cauca

En alerta permanecen las autoridades en el departamento del Cauca tras la instalación de varias pancartas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.

Los letreros, atribuidos a los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, aparecieron en zonas rurales de Popayán y en municipios como Patía, Santander de Quilichao y Argelia, con mensajes que imponen normas e intimidan a la comunidad.

En el caso de la capital caucana, los mensajes advierten restricciones como no botar basuras, no talar árboles ni cazar animales, mientras que en otras zonas del departamento se han instalado pancartas de alias “Tiro Fijo”.

Según las autoridades, estos hechos coinciden con el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda, conocido como “Tiro Fijo”, periodo en el que históricamente aumentan las acciones de los grupos armados ilegales.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, advirtió que este tipo de fechas generan un incremento en la actividad criminal y confirmó que ya se adelantan acciones institucionales. “Estos aniversarios nos traen este tipo de acciones. Hemos venido haciendo seguimiento permanente y fortaleciendo estrategias para garantizar la seguridad y la movilidad en el departamento”, señaló la funcionaria.

Perafán agregó que se mantienen consejos de seguridad permanentes y mesas regionales con los municipios, además de la articulación con la Fuerza Pública para contrarrestar cualquier acción armada.

Entre las medidas adoptadas, se activaron operativos de desmonte controlado de las pancartas, verificación en terreno y refuerzo de la seguridad, especialmente en corredores estratégicos como la vía Panamericana.